مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بولاية ألينوي الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الأحد في حادث إطلاق نار في صالة للبولينج بولاية ألينوي الأمريكية .

وذكرت شرطة ولاية ألينوي - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أنها اعتقلت شخصا له علاقة بالحادث دون أن تكشف معلومات إضافية عن هويته.

ويأتي الحادث بعد يومين على انفجار لسيارة في وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي عشية احتفالات عيد الميلاد .