مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بولاية ألينوي الأمريكية
واشنطن - (أ ش أ):
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الأحد في حادث إطلاق نار في صالة للبولينج بولاية ألينوي الأمريكية .
وذكرت شرطة ولاية ألينوي - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أنها اعتقلت شخصا له علاقة بالحادث دون أن تكشف معلومات إضافية عن هويته.
ويأتي الحادث بعد يومين على انفجار لسيارة في وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي عشية احتفالات عيد الميلاد .
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
131315
عدد المصابين
-
109462
عدد المتعافين
-
7352
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
80635441
عدد المصابين
-
56839306
عدد المتعافين
-
1763844
عدد الوفيات
إعلان