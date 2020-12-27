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مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بولاية ألينوي الأمريكية

07:06 ص الأحد 27 ديسمبر 2020
مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بولاية ألينوي الأمريكية

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الأحد في حادث إطلاق نار في صالة للبولينج بولاية ألينوي الأمريكية .
وذكرت شرطة ولاية ألينوي - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أنها اعتقلت شخصا له علاقة بالحادث دون أن تكشف معلومات إضافية عن هويته.
ويأتي الحادث بعد يومين على انفجار لسيارة في وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي عشية احتفالات عيد الميلاد .

هذا المحتوى من

Asha
حادث إطلاق نار ولاية ألينوي أمريكا

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