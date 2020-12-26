تقرير: وزير الدفاع التركى يصل طرابلس الليبية
موسكو- (دب ا):
قالت وسائل إعلام ليبية، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وصل اليوم السبت، إلى العاصمة طرابلس في زيارة غير معلنة، بحسب موقع"آر.تي" الروسي.
وذكرت مصادر ليبية أن وزير الدفاع التركي غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة، مضيفة أنه من المقرر أن يزور الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.
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