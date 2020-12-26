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هولندا: إجمالي إصابات كورونا يصل إلى 755 ألفا و 38 والوفيات 11 ألفا و15

09:24 ص السبت 26 ديسمبر 2020
هولندا: إجمالي إصابات كورونا يصل إلى 755 ألفا و 38 والوفيات 11 ألفا و15

فيروس كورونا في هولندا

امستردام - (د ب أ):

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 755 ألفا و38 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت امستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للانباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 11 ألفا و15 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 8933 من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 43 أسبوعا.

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