شرطي أمريكي يقتل رجلا أعزل أسود

اندلعت يوم أمس الخميس، موجة مظاهرات جديدة في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو بعد قتل الشرطة بالرصاص رجلا أسود أعزل، في واقعة هي الثانية من نوعها في مدينة أمريكية هذا الشهر، بحسب بي بي سي.

واتهم المتظاهرون الشرطة بالعنصرية و الوحشية.

اسم الضحية أندريه موريس هيل البالغ من العمر 47 عامًا، كان ليلة الاثنين، عندما أطلق عليه شرطيّ النارعدّة مرات في مرآب منزل ، وكانت الشرطة قد تلقّت بلاغا عقب حادث بسيط.

ومن المتعارف عليه في أمريكا أن يسجل الشرطي عملياته الأمنية على كاميرا مثبتة على ملابسه، لكن الشرطي لم يسجل عملية إلقاء القبض على المجني عليه إلا بعد إطلاق النار. لكن الذاكرة التلقائية للكاميرا سجلت 60 ثانية قبل إطلاق النار، فكشفت تفاصيل الحادثة.

وبعد إطلاق الشرطي النار، انتظر هو وزميله عدة دقائق، قبل الاقتراب من هيل الذي كان حينها لا يزال على قيد الحياة ولم تقدم له الإسعافات الأولية.

يخضع ضابط الشرطة الآن للتحقيق، وقال قائد شرطة كولومبوس، أنه سيقيل الشرطي من منصبه، بتهمة التسبّب في حدوث أذى جسيم.

وقال: لقد حنث أحد عناصرنا بالقسم وهذا الانتهاك أسفر عن مقتل رجل بريء".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السلطات كانت قد تلّقت شكاوى ضد كوي، بتهمه استخدام القوة المفرطة.