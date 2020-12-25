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شكري ولافروف يبحثان هاتفيا دفع العلاقات بين مصر وروسيا في مختلف المجالات

05:16 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
شكري ولافروف يبحثان هاتفيا دفع العلاقات بين مصر وروسيا في مختلف المجالات

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

ناقش وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، سُبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، بالاضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيريّن أكدا على أهمية مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأوضح أنه تم خلال، الاتصال الهاتفي، مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائي وسُبل دفعها قدماً، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لما يحقق مصالح الجانبين، مشيرا إلى أن الوزيرين تبادلا الرؤى بخصوص التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحثا مُجمَل الملفات الإقليمية.

وأشار السفير حافظ إلى أن شكري ولافروف أكدا على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة في إطار متابعة العلاقات الثنائية وتدعيمها، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي حول الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

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