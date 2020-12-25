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تركيا ترغب في "علاقات أفضل مع إسرائيل"

02:06 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
تركيا ترغب في "علاقات أفضل مع إسرائيل"

تركيا ترغب في "علاقات أفضل مع إسرائيل"

(وكالات):
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده ترغب في إقامة "علاقات أفضل" مع إسرائيل، مؤكدا أن المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين.
وأضاف أردوغان: "لدينا مشكلات مع أشخاص في المستويات العليا.. لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماما".
ووصف الرئيس التركي سياسات إسرائيل بشأن فلسطين بـ"غير المقبولة"، على حد تعبيره، مضيفا في الوقت نفسه أنه يرغب في "علاقات أفضل" معها، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتوترت علاقات تركيا وإسرائيل خلال السنوات الماضية، بينما تتسم العلاقات التجارية بينهما بالقوة.

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