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حاكم نيويورك يصدر أمرا باستمرار حالة طوارئ الكوارث حتى 22 يناير

08:07 م الخميس 24 ديسمبر 2020
حاكم نيويورك يصدر أمرا باستمرار حالة طوارئ الكوارث حتى 22 يناير

أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

نيويورك - (د ب أ):

ذكر حاكم نيويورك أندرو كومو في أمر تنفيذي أن حالة الطوارئ الخاصة بالكوارث سوف تستمر في الولاية بأكملها حتى 22 يناير.

وأعلنت نيويورك حالة طوارئ الكوارث أول مرة في السابع من مارس، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، وسوف يستمر أيضا تعليق وتعديل القوانين المذكورة في الأمر التنفيذي الأصلي، جراء جائحة فيروس كورونا.

أندرو كومو حاكم نيويورك حالة طوارئ الكوارث فيروس كورونا

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