المفوضية الأوروبية تعلن التوصل لاتفاق عادل مع المملكة المتحدة حول "بريكست"
وكالات:
أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسلا فون دير لاين، التوصل لاتفاق "عادل ونافع للطرفين" مع المملكة المتحدة بعد مفاوضات صعبة.
وأكدت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن "المفاوضات كانت صعبة جدا والكثير كان على المحك للجميع لذلك هذا اتفاق كان يجب أن نحارب لأجله".
وأضافت "حان الوقت لطي صفحة بريكست والمملكة المتحدة تظل حليفا لنا".
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