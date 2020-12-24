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الشرطة الأفغانية تبطل مفعول 4 عبوات ناسفة في 3 أقاليم أفغانية

03:15 م الخميس 24 ديسمبر 2020
الشرطة الأفغانية تبطل مفعول 4 عبوات ناسفة في 3 أقاليم أفغانية

الشرطة الأفغانية

كابول - أ ش أ

أعلنت وزارة الشئون الداخلية الأفغانية، في بيان لها اليوم الخميس، أن وحدة خاصة تابعة للشرطة الوطنية الأفغانية كشفت عن ما لا يقل عن أربع قنابل محلية الصُنع، خلال سلسلة من المداهمات التي تقوم بها في شتى أنحاء البلاد.

وأضاف بيان الداخلية الأفغانية، على منصة التدوين "تويتر"، حسبما نقلت وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية أن: "الفرق الهندسية التابعة للشرطة الوطنية الأفغانية قد تمكنت، بعد عمليات البحث من نقطة إلى نقطة، من اكتشاف أربعة أجهزة متفجرة محلية الصنع في أقاليم قندهار وفرح وسار إي بول الأفغانية، وإبطال مفعولها".

ولم يوضح المسئولون المزيد من التفاصيل في هذا الشأن، غير أنهم قالوا إن الإرهابيين قاموا بزرع القنابل من أجل استهداف المدنيين الأبرياء.

ولم تعلق جماعة طالبان المسلحة على الحادث حتى الآن.

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