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رئيس وزراء أيرلندا: مؤشرات جيدة بشأن التوصل لاتفاق تجاري لما بعد "بريكست"

06:02 ص الخميس 24 ديسمبر 2020
رئيس وزراء أيرلندا: مؤشرات جيدة بشأن التوصل لاتفاق تجاري لما بعد "بريكست"

رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن

بروكسل/لندن - (د ب أ):
يبدو أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على وشك إبرام اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رغم أن الاتفاق الذي بدا وشيكا مساء الأربعاء لم يتحقق بحلول منتصف الليل.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن لمحطة "آر تي إي": "المؤشرات جيدة، يبدو أن هناك شعورا اليوم بأن الأمور تقترب من نهايتها".

وقال مارتن إن مسألة وصول الاتحاد الأوروبي إلى مياه الصيد البريطانية "لا تزال نقطة شائكة رئيسية" ، لكنه أوضح أن الجانبين قطعا شوطا طويلا.

وذكرت مصادر متعددة في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق الأربعاء، أنه تم إحراز تقدم كبير في حل الجمود المستمر منذ شهور بشأن مسألة مصايد الأسماك.

ويقول الجانبان باستمرار إنهما حريصان على التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المرحلة الانتقالية يوم 31 ديسمبر الحالي.

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