"للاستفادة من الدعم".. الدوما الروسي يرفع سن الشباب إلى 35 عامًا

روسيا - (أ ش أ)

تبنى مجلس الدوما الروسي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، في القراءة الثالثة والأخيرة قانون السياسة الشبابية والذي يتضمن رفع سن الشباب الروسي إلى 35 عامًا.

وذكرت وسائل إعلام روسية اليوم، أنه جاء في المذكرة التوضيحية المرفقة بهذا القانون"أن هذا التغيير سيزيد من الفرص المتاحة للشباب لاستخدام تدابير الدعم من جانب الدولة، ومن بينها الحصول على المنح المالية المختلفة التي تقدمها الحكومة عبر المسابقات الشبابية المختلفة".

وأوضحت أن القانون يحدد على المستوى الفيدرالي عدة مفاهيم مثل: (الشباب - الأسرة الشابة - السياسة الشبابية - الجمعيات الشبابية الاجتماعية).

يُذكر أنه في الوقت الحالي يحدد القانون فئة الشباب بين 14 و30 عامًا.