أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

"للاستفادة من الدعم".. الدوما الروسي يرفع سن الشباب إلى 35 عامًا

06:16 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
"للاستفادة من الدعم".. الدوما الروسي يرفع سن الشباب إلى 35 عامًا

مجلس الدوما الروسي

روسيا - (أ ش أ)

تبنى مجلس الدوما الروسي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، في القراءة الثالثة والأخيرة قانون السياسة الشبابية والذي يتضمن رفع سن الشباب الروسي إلى 35 عامًا.

وذكرت وسائل إعلام روسية اليوم، أنه جاء في المذكرة التوضيحية المرفقة بهذا القانون"أن هذا التغيير سيزيد من الفرص المتاحة للشباب لاستخدام تدابير الدعم من جانب الدولة، ومن بينها الحصول على المنح المالية المختلفة التي تقدمها الحكومة عبر المسابقات الشبابية المختلفة".

وأوضحت أن القانون يحدد على المستوى الفيدرالي عدة مفاهيم مثل: (الشباب - الأسرة الشابة - السياسة الشبابية - الجمعيات الشبابية الاجتماعية).

يُذكر أنه في الوقت الحالي يحدد القانون فئة الشباب بين 14 و30 عامًا.

هذا المحتوى من

Asha
مجلس الدوما الروسي سن الشباب روسيا

الخبر التالى:

بوتين يستبعد ظهور صعوبات بعد تغيير القيادة في واشنطن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 126273

    عدد المصابين

  • 107162

    عدد المتعافين

  • 7130

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 77236327

    عدد المصابين

  • 54144915

    عدد المتعافين

  • 1700993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القاهرة 31.7%.. ترتيب المحافظات في إصابات كورونا - تفاعلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا