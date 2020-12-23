"نيوزويك": موظفو إدارة ترامب يغادرون البيت الأبيض 4 يناير

وكالات

يبدأ موظفو إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في مغادرة البيت الأبيض في الرابع من يناير المقبل، وسط إصرار ترامب على تزوير الانتخابات.

وذكرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، مساء الأربعاء، أن موظفو إدارة ترامب في البيت الأبيض، تلقوا رسالة بريد إلكتروني من المكتب التنفيذي للرئيس مساء أمس الثلاثاء، تطالبهم بالبدء في مغادرة مكاتبهم اعتبارًا من 4 يناير المقبل.

وذكر مراسل شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، ويجا جيانج، عبر صفحته بموقع تويتر، اليوم، أن البريد الإلكتورني الذي طالبهم بمغادرة مكاتبهم يتضمن قائمة بالأشياء التي يجب فعلا قبل المغادرة منها "تنظيف الثلاجة، إعادة الهدايا الرئاسية إلى الغرفة رقم 1، وأخذ الأغراض الشخصية للمنزل".