لافروف: سنأخذ العقوبات الأمريكية الأخيرة بعين الاعتبار في علاقاتنا المستقبلية مع واشنطن

موسكو- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو ستأخذ بعين الاعتبار العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها لدى بناء علاقاتها المستقبلية مع واشنطن.

وأضاف لافروف - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء؛ تعليقًا على إدراج الولايات المتحدة لعدد من الشركات الروسية المرتبطة بوزارة الدفاع على قائمتها السوداء - "سنأخذ كل هذا بعين الاعتبار في حالات محددة مرتبطة بتسيير الأعمال مع الولايات المتحدة التي أظهرت عدم موثوقيتها كشريكة، كما سنأخذ ذلك بعين الاعتبار على وجه العموم"، مؤكدًا أن موسكو سترد على هذه الخطوة الأمريكية.

وأوضح أن العقوبات الأمريكية الأخيرة جاءت انعكاسًا لاستراتيجية واشنطن الهادفة إلى إضعاف منافسيها في الأسواق العالمية وممارسة أساليب المنافسة غير الشرعية في انتهاك فادح لقواعد منظمة التجارة العالمية.

واعتبر لافروف أن إصرار الولايات المتحدة على تجاهل قواعد القانون الدولي جاء دليلًا جديدًا على عزم واشنطن الدفع بالقواعد الخاصة بها والتي تفرضها على الآخرين.

ولفت إلى أن التقييدات الأمريكية تناقض مصالح رجال الأعمال في الولايات المتحدة نفسها، قائلًا: "إن الاتصالات التي جرت مؤخرًا في إطار مجلس الأعمال الأمريكي الروسي أظهرت استياء غالبية رجال الأعمال من الوضع الراهن ورغبتهم الصادقة في وقف هذا المسار وعودتنا إلى الأسس الطبيعية والمنفعة المتبادلة".

وكانت الإدارة الأمريكية قد نشرت، الاثنين الماضي، قائمة من 103 شركات روسية وصينية ستفرض واشنطن قيودًا عليها بسبب صلتها بجيشي البلدين.