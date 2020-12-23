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العثور على أنواع جديدة من كورونا في الإكوادور

10:06 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020
العثور على أنواع جديدة من كورونا في الإكوادور

أرشيفية

وكالات:

قالت جامعة إسبيريتو سانتو في الإكوادور، إن مجموعة من علمائها اكتشفت أنواعا جديدة من فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يؤثر أحدها على تزايد المرض، لكن لا علاقة لها بالسلالة البريطانية، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وذكرت الجامعة، أن الباحثين قاموا بحفظ مواد وراثية من أكثر من 2.5 ألف عينة من 22 مقاطعة في البلاد، مما أتاح تحديد نوع سلالة الفيروس التي ظهرت في كل مدينة، وما إذا كانت هناك طفرات للفيروس.

وأشار العلماء إلى أنه "تم تحديد نوع جديد من فيروس SARS-CoV-2، وهناك شكوك في أنه قد يلعب دورا في الزيادة السريعة في انتشار عدوى الفيروس. ولم تظهر دراسة الفيروسات المحلية وجود أي تشابه جيني لها مع الفيروس البريطاني.

ونوهت الجامعة، بأنه تم تحديد نوعين آخرين من الفيروس في البلاد، ظهرا بين شهري يوليو ونوفمبر.

فيروس كورونا جامعة إسبيريتو سانتو في الإكوادور بريطانيا

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