أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

بايدن: حان الوقت للتعافي من جائحة كورونا

10:42 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
بايدن: حان الوقت للتعافي من جائحة كورونا

جو بايدن

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الثلاثاء، إنه سيطلب من الكونجرس تمرير مشروع قانون إغاثة آخر لمواجهة آثار كورونا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إنه حان الوقت للتعافي من جائحة كورونا.

وتلقى بايدن، وزوجته جيل بايدن، مساء الاثنين جرعة لقاح مضاد لكورونا، وقال بعد تلقي اللقاح، إن اللقاحات أمل الأمريكيين للقضاء على الوباء.

وأعرب بايدن، عن أمله أن يلتزم الأمريكيين بالقواعد في فترة الأعياد وتجنب السفر غير الضروري.

وكان لقاح "فايزر- بيونتيك" حصل على الموافقة للاستخدام في أمريكا، في 11 ديسمبر الجاري.

وأثبت اللقاحان كفاءة بنسبة 95 بالمائة في الوقاية من مرض كوفيد-19 خلال التجارب الإكلينيكية التي لم تجد أي مشكلات كبيرة تتعلق بالسلامة.

وتعتزم السلطات توفير اللقاح أولا للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن في دور رعاية المسنين والكوادر الطبية.

فيروس كورونا جو بايدن

الخبر التالى:

الجيش الإسرائيلي سيعزز قواته في الضفة المحتلة بعد مصرع مستوطنة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 126273

    عدد المصابين

  • 107162

    عدد المتعافين

  • 7130

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 77236327

    عدد المصابين

  • 54144915

    عدد المتعافين

  • 1700993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:27 % زيادة.. كيف تصاعدت إصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا