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ألمانيا تحظر الدخول إلى أراضيها من 3 دول بسبب سلالة كورونا الجديدة

03:30 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
ألمانيا تحظر الدخول إلى أراضيها من 3 دول بسبب سلالة كورونا الجديدة

ألمانيا

برلين- (أ ش أ):

فرضت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء حظرا عاما على دخول المسافرين من بريطانيا وأيرلندا الشمالية وجنوب إفريقيا، وذلك على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سريعة الانتشار في هذه الدول.

وقالت وزارة الصحة الألمانية في بيان اليوم، إن الحظر، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس القادم وحتى السادس من يناير المقبل، يهدف إلى منع انتشار السلالة الجديدة من الفيروس في القارة الأوروبية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين الألمان والمقيمين في البلاد العودة لديارهم اعتبارا من الأول من يناير، لكن أي رحلات يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية الألمانية.

كما أفاد وزير الصحة الألماني ينس شبان، بأن هذه الخطوة تعد إجراءا احترازيا حتى يتم معرفة المزيد عن طفرات فيروس كورونا المُبلغ عنها في هذه الدول.

ووفقا لهذه الإجراءات سيتم فرض الحظر على السكك الحديدية والحافلات وشركات الشحن والطيران الجوي ونقل المسافرين من هذه البلدان إلى ألمانيا.

واعتبارا من الخميس القادم يجب على الأشخاص القادمين من تلك البلدان أو الذين كانوا هناك خلال العشرة أيام السابقة لدخولهم ألمانيا، أن يخضعوا لفحص كورونا، مع تطبيق الحجر الصحي المعمول به حاليا.

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