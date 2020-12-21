أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

كندا تفرض حظرا على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة

04:58 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
كندا تفرض حظرا على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة

ارشيفية

أوتاوا - (أ ش أ):
قررت الحكومة الكندية، اليوم الأحد، فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة إلى كندا من المملكة المتحدة لمنع انتشار سلالة جديدة من كوفيد-19، وفقا لشبكة "سي تي في نيوز" الكندية الإخبارية.
ونقلت الشبكة عن مصادر حكومية بارزة أن حظر السفر يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الاثنين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن التقى رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، بأعضاء حكومته في وقت سابق اليوم الأحد لمناقشة السلالة الجديدة، التي يحتمل أن تكون أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد والتي تنتشر حاليا في المملكة المتحدة.
ودعا زعماء المعارضة الفيدرالية ترودو إلى فرض حظر سفر على المملكة المتحدة ردا على اكتشاف السلالة الجديدة الخطيرة.
وأغلقت عدة دول أوروبية بالفعل حدودها أمام المسافرين البريطانيين، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وهولندا.

هذا المحتوى من

Asha
كندا رحلات جوية كندا تفرض حظرا على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 125555

    عدد المصابين

  • 106817

    عدد المتعافين

  • 7098

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76901568

    عدد المصابين

  • 53944518

    عدد المتعافين

  • 1696419

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد :"664 إصابة جديدة.. و 29 حالة وفاة"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا