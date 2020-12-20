رئيس كوريا الجنوبية يمنح وزير المالية ورئيس EIT وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية.. صور

كتب - محمود أمين:

منح سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونغ يين ووك وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية، لكل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، وخالد نصير رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للتجارة والتوريدات «EIT»، وكلاء سيارات كيا فى مصر، وذلك تقديرا للجهود المبذولة لتعزيز علاقات ومجالات التعاون الاقتصادية بين البلدين.

وقلد السفير الكوري نيابة عن الرئيس الكوري الجنوبي، كلا من وزير المالية ورئيس EIT، الوسام خلال حفل أقامه في منزله بمقر السفارة الكورية بالقاهرة بحضور عدد من الشخصيات العامة والمسئولين والدبلوماسيين.

وأشاد السفير الكوري في كلمة له خلال الحفل بدور وجهود الفائزين في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

وأعرب خالد نصير عن سعادته بتقلد الوسام موجها شكره للرئيس الكوري مون جاي إن.

كما أعرب عن اعتزازه بوصول العلاقات بين البلدين إلى مراحل استراتيجية تعد نموذجا لأفضل العلاقات التي تقام بين دولتين.

وأشار نصير إلى أن ما بذله من جهد هو ترجمة لنهج القيادة الرشيدة لمصر وسياستها وتوجيهاتها السديدة بإقامة أفضل العلاقات مع دول العالم والانفتاح على شعوبها وتطوير مجالات التعاون معها.

ووجه الشكر إلى السفير الكوري لمواصلة مساعيه في دعم العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، مؤكدا أن حصوله على الوسام شرف كبير باعتباره وسام تقدير وفخر يحصل عليه المرء مرة واحدة في العمر.

وأشاد رئيس EIT بجهود مجلس الأعمال المصري الكوري وأعضائه وفريقه التنفيذي وجمعية رجال الأعمال المصرية، وكذلك السفير حازم فهمي وفريقه المحترف، وهو ماله تأثير كبير على العلاقات بين البلدين.

ولفت إلى أن التكريم سيدفعنا للعمل كقوة دافعة وحافز لمزيد من الإنجازات من قبل مجلس الأعمال المصري الكوري، ومواصلة النشاط في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين، مع تشجيع الاستثمارات الكورية على التواجد في مصر.