كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بكورونا
سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة لتسجل 1097 إصابة بعد أن وصل العدد إلى ذروته في يوم 16 ديسمبر عند 1078 إصابة.
وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن من بين الحالات الجديدة 1072 حالة انتقال محلي للعدوى و 25 حالة وافدة من الخارج، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 49 ألفا و 665 إصابة.
وأعلنت الوكالة عن 15 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 674 وفاة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
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