السفارة الإثيوبية في الخرطوم تنفي استدعاء الخارجية السودانية لسفيرها

وكالات

نفت سفارة إثيوبيا في السودان، مساء السبت، ما نشر من تقارير إعلامية حول استدعاء وزارة الخارجيو السودانية لسفيرها بسبب التطورات الأخيرة على الحدود بين البلدين.

وقالت السفارة الإثيوبية في بيان صحفي مساء السبت: "علمنا أن بعض الوكالات الإعلامية تبث تقارير مؤسفة حول استدعاء سفيرنا بالخرطوم من قبل وزارة الخارجية السودانية بسبب التطورات الأخيرة على الحدود بين السودان وإثيوبيا".

وأشارت إلى أن مثل هذه التقارير غير صحيحة ولا تستند على أي دليل، مؤكدة أن مثل هذه التقارير الخاطئة تؤدي إلى نشر الشقاق والخلاف، بإعطاء صورة لا تعكس الحقائق على أرض الواقع.

هذا وواصلت القوات المسلحة السودانية تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة (المتاخمة للحدود مع اثيوبيا).

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) السبت، أن هذا التقدم يهدف إلى "إعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902".

وكانت القوات المسلحة السودانية، أعلنت أن قوات تتبعها، تعرضت لكمين من قوات وميليشيات إثيوبية، داخل الأراضي السودانية، نتج عنه خسائر في الأرواح والمعدات.