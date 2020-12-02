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ترامب: كانت 4 سنوات رائعة نحاول أن نكمل وإلا سأراكم من جديد بعد 4 أعوام

10:25 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
ترامب: كانت 4 سنوات رائعة نحاول أن نكمل وإلا سأراكم من جديد بعد 4 أعوام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

واشنطن - (بي بي سي)
بالتزامن مع سعيه للطعن بفوز جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية، و في خضم العزلة التي يواجهها، يتحدث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن إمكانية ترشحه للرئاسة مجددًا في اقتراع 2024.
وقال ترامب في حفل بمناسبة عيد الميلاد في البيت الأبيض: "كانت أربع سنوات رائعة. نحاول أن نكمل أربع سنوات أخرى وإلا سأراكم من جديد بعد أربع سنوات".
وبعد حوالى شهر من انتخابات الثالث من نوفمبر، ما زال دونالد ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته أمام جو بايدن ، ويلتزم البقاء في البيت الأبيض ويحد من ظهوره العلني قدر الإمكان مكتفيا باتصالات رئاسية وتغريدات غاضبة عن تزوير انتخابي مفترض لا شيء ملموسا يثبت صحته، رغم أن وزير العدل بيل بار، أكد أنه لم يتم حتى الآن إثبات حدوث تزوير بشكل يغير النتيجة.
هل سيترشح في نهاية المطاف بعد أربع سنوات؟
لا شيء مؤكد. لكن نظريا لا شيء يمنعه من المحاولة من جديد في 2024. ويحظر دستور الولايات المتحدة على أي رئيس أكثر من ولايتين.
نجح في هذا الرهان رجل واحد فقط هو غروفر كليفلاند في نهاية القرن التاسع عشر. فقد انتخب في 1884 وهُزم في 1888، ثم انتُخب مرة أخرى في عام 1892.

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الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب البيت الأبيض

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