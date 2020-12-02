أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

إسرائيل تحول كافة أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية

01:01 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
إسرائيل تحول كافة أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية

حسين الشيخ

رام الله - (د ب أ):

أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني "فتح"، الوزير حسين الشيخ،اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب "المقاصة" إلى حساب السلطة الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم عن الشيخ قوله إن تحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيقل (الدولار يساوي 29ر3 شيقل إسرائيلي)، جاءت بعد حوار ونقاش مطول مع الجهات الفلسطينية المعنية.

وكانت السلطة الفلسطينية امتنعت في مايو عن استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بموجب قرارها وقف العمل بالاتفاقيات ردا على المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، علما بأن تلك الأموال تشكل نحو ثلثي موازنتها.

وبحسب مسؤولين فلسطينيين فإن أموال عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية تشكل ما بين 60% 60 إلى 70% من الموازنة العامة الفلسطينية.

حسين الشيخ إسرائيل رام الله الحكومة الإسرائيلية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116303

    عدد المصابين

  • 102816

    عدد المتعافين

  • 6666

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63658915

    عدد المصابين

  • 44057803

    عدد المتعافين

  • 1475636

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:استجابة لمطالب المواطنين.. الحكومة توافق على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا