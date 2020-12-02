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بريطانيا تتسلم 800 ألف جرعة من لقاح بيونتيك-فايزر الأسبوع المقبل

12:47 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
بريطانيا تتسلم 800 ألف جرعة من لقاح بيونتيك-فايزر الأسبوع المقبل

لقاح فايزر

لندن- (د ب أ):

من المقرر أن تتلقى بريطانيا الأسبوع المقبل الدفعة الأولى من لقاح كورونا الذي طورته شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية، والتي تبلغ 800 ألف جرعة.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في تصريحات لمحطة "سكاي نيوز" الإخبارية في لندن اليوم الأربعاء: "مع مطلع الأسبوع، سنبدأ برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 في هذا البلد".

ووصف هانكوك نقل وتخزين اللقاح بأنه تحدٍ، حيث يتعين حفظه في درجة 70 تحت الصفر.

وأعلنت الهيئة البريطانية المنظمة للأدوية صباح اليوم منح موافقة طارئة للقاح كورونا من إنتاج "بيونتيك" و"فايزر". وتعتبر هذه أول موافقة ممنوحة للقاح "BNT162b2" على مستوى العالم. ويتعين إعطاء جرعتين لكل شخص.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الموافقة الطارئة بأنها "رائعة".

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