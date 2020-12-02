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مسؤول انتخابي في جورجيا: تصريحات ترامب تثير العنف

03:23 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
مسؤول انتخابي في جورجيا: تصريحات ترامب تثير العنف

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
دعا جابرييل سترلينج، وهو مسؤول بارز يشرف على الانتخابات في ولاية جورجيا الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب إلى التنصل من تصريحاته التي يشير فيها إلى تزوير الانتخابات، قائلا إن ذلك يثير العنف.

وقال سترلينج خلال مؤتمر صحفي: "يجب أن يتوقف. السيد الرئيس إنك لم تقم بإدانة هذه التصرفات أو هذه اللغة".

وأضاف: "توقف عن تحريض الأشخاص على ارتكاب أعمال عنف محتملة، فسيتضرر شخص ما وسيقتل شخص ما ، وهذا غير صحيح".

وبدأ سترلينج المؤتمر الصحفي بالقول إن مقاولا يعمل في البنية التحتية لانتخابات جورجيا تعرض للتهديد ومضايقات عبر الإنترنت.

دونالد ترامب جابرييل سترلينج جورجيا أعمال عنف

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