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تونس تسجل 36 وفاة و1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا

11:17 م السبت 19 ديسمبر 2020
تونس تسجل 36 وفاة و1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس

تونس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء اليوم السبت، تسجيل 36 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4 آلاف و126 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه جرى تسجيل 1569 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 119 ألفًا و456 حالة.

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تونس وزارة الصحة التونسية فيروس كورونا

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