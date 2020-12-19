تونس تسجل 36 وفاة و1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا
تونس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء اليوم السبت، تسجيل 36 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4 آلاف و126 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه جرى تسجيل 1569 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 119 ألفًا و456 حالة.
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