أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

نتنياهو أول إسرائيلي يتلقى تطعيما بلقاح ضد كورونا (فيديو)

08:30 م السبت 19 ديسمبر 2020
نتنياهو أول إسرائيلي يتلقى تطعيما بلقاح ضد كورونا (فيديو)

بنيامين نتنياهو

وكالات:

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تطعيما بلقاح ضد كورونا، في بث حي على الهواء، ليصبح أول إسرائيلي يتلقى اللقاح.

وتلقى وزير الصحة الإسرائيلي يولي أدلشتاين، أيضًا، تطعيما ضد الفيروس، في خطوة لتشجيع الإسرائيليين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبدأت المستشفيات والعيادات الطبية في إسرائيل بالاستعداد لاستقبال آلاف الإسرائيليين المسجلين لتلقي التطعيم.

ويأتي هذا في وقت شهدت فيه الأيام الأخيرة ارتفاعا حادا في أعداد المصابين بالفيروس، حيث ستنظر الحكومة المصغرة مطلع الأسبوع المقبل، البدء في فرض قيود على الحركة التجارية تمهيدا للإعلان عن إغلاق شامل في غضون أسابيع قليلة.

photo_2020-12-19_20-20-28

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي فيروس كورونا

الخبر التالى:

استطلاع: تركيا ثالث أخطر دولة تهدد العالم في نظر الإيطاليين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124280

    عدد المصابين

  • 106157

    عدد المتعافين

  • 7041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 75273822

    عدد المصابين

  • 52846886

    عدد المتعافين

  • 1668166

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم لـ"مصراوي": إلغاء النماذج الاسترشادية للثانوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا