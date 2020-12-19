نتنياهو أول إسرائيلي يتلقى تطعيما بلقاح ضد كورونا (فيديو)
وكالات:
تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تطعيما بلقاح ضد كورونا، في بث حي على الهواء، ليصبح أول إسرائيلي يتلقى اللقاح.
وتلقى وزير الصحة الإسرائيلي يولي أدلشتاين، أيضًا، تطعيما ضد الفيروس، في خطوة لتشجيع الإسرائيليين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وبدأت المستشفيات والعيادات الطبية في إسرائيل بالاستعداد لاستقبال آلاف الإسرائيليين المسجلين لتلقي التطعيم.
ويأتي هذا في وقت شهدت فيه الأيام الأخيرة ارتفاعا حادا في أعداد المصابين بالفيروس، حيث ستنظر الحكومة المصغرة مطلع الأسبوع المقبل، البدء في فرض قيود على الحركة التجارية تمهيدا للإعلان عن إغلاق شامل في غضون أسابيع قليلة.
#BREAKING Prime Minister Benjamin Netanyahu becomes the first Israeli to be vaccinated against #coronavirus pic.twitter.com/c2TRg5GOEt
— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) December 19, 2020
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