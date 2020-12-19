الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابا فلسطينيا ويعتقل اثنين آخرين بمدينة جنين بالضفة الغربية

رام الله - (أ ش أ):

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرب السياج الفاصل المقام على أراضي قرية العرقة، جنوب غرب جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية القول إن الشاب أصيب بعيار مطاطي في ساقه، خلال مطاردة قوات الاحتلال له، ونقل على إثر تلك الإصابة إلى المستشفى.

وفي سياق متصل.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من مدينة جنين، بعد أن اقتحمت الحي الشرقي من المدينة.