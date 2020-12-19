المملكة المتحدة تسجل 27 ألف إصابة بكورونا و534 وفاة في يوم واحد
لندن - (أ ش أ):
سجلت المملكة المتحدة اليوم السبت 27 ألفا و52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - الناطقة بالإنجليزية أنه - أنه جرى تسجيل 534 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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