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المملكة المتحدة تسجل 27 ألف إصابة بكورونا و534 وفاة في يوم واحد

06:37 م السبت 19 ديسمبر 2020
المملكة المتحدة تسجل 27 ألف إصابة بكورونا و534 وفاة في يوم واحد

فيروس كورونا في المملكة المتحدة

لندن - (أ ش أ):

سجلت المملكة المتحدة اليوم السبت 27 ألفا و52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - الناطقة بالإنجليزية أنه - أنه جرى تسجيل 534 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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فيروس كورونا المملكة المتحدة

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