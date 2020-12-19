شكري يقيم غداء عمل لنظيريه الأردني والفلسطيني بمشاركة أبو الغيط
القاهرة - أ ش أ
أقام وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت، غداء عمل على شرف نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، وذلك بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وجرى خلال غداء العمل استكمال مناقشة سبل إعادة إحياء مسار المفاوضات، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان شكرى ونظيريه الأردني والفلسطيني عقدوا اليوم اجتماعا ثلاثيا تشاوريا، ثم مؤتمرا صحفيا مشتركا.
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