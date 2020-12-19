في مؤتمره الصحفي السنوي.. نقاش حاد بين مراسل بي بي سي وبوتين (فيديو)

وكالات:

خلال مؤتمره الصحفي السنوي في نهاية العام، دار نقاش حاد بين ستيف روزنبرج، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

سأله روزنبرج عما إذا كانت موسكو تعتبر نفسها "بيضاء ورقيقة" - وهو تعبير روسي يعني الأيدي النظيفة - فيما يتعلق الأمر بقبول المسؤولية عن تدهور العلاقات بين روسيا والغرب، ليرد بوتين بحِدّة: "أتحمل المسؤولية إزاء روسيا وشعبها وسأتخذ كل ما يلزم لحماية مصالحهما".

وتابع: "أما فيما يتعلق بكون روسيا (بيضاء ورقيقة). فبالمقارنة معكم، نعم، نحن (الروس) كذلك... لأننا قررنا تحرير الدول والشعوب الراغبة في التطور بعيدًا عن ديكتاتورية السوفيت".

كما اختار بوتين نبرة تحد في رده على سؤال حول دور روسيا في محاولة تسميم أليكسي نافالني، الناشط المعارض الأبرز.

كان نافالني ظهر في مقطع فيديو اتهم فيه مجموعة من عملاء جهاز (إف إس بي) بالاسم والصورة بمحاولة تسميمه في أغسطس الفائت بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" المحظور دوليًا.

وطالب بوتين ألمانيا مرة أخرى بتقديم أدلة على تسميم نافالني "نحن مستعدون للتحقيقات، ومن لديه بيانات عن استخدام مادة كيماوية، وهي نوفيتشوك في هذه الحالة، فإننا نرجوكم: أعطونا هذه المعلومات".

كان نافالني، الذي سبق أن أكدت معامل في ألمانيا وفرنسا والسويد أنه تم تسميمه بغاز الأعصاب نوفيتشوك، كشف أن فريق تحقيق مستقل تمكن من تحديد أماكن تواجد الضباط بناء على سجلات الهواتف والركاب في شركات الطيران.

ومع ذلك لم تقدم أي من هذه الدول دليلا رسميا على ذلك، الأمر الذي حاول استغلاله في المؤتمر الصحفي ليتبادل الأدوار مع مراسل بي بي سي، ويباغته بالسؤال: "هل يمكنك تفسير ذلك يا ستيفن؟".

وسُرعان ما ظهرت على المراسل علامات الدهشة، حتى إنه خلع الكمامة محاولًا التأكد مما إذا كان الرئيس الروسي يسأله بالفعل، ليُجيبه "نعم أسألك".

ليردّ روزنبرج مُستنكرًا: "أنا الصحفي هنا وأنا من يطرح الأسئلة. أنت من يُجيب عليها". وتابع "حسنًا، لا بأس. أنا أعتذر".