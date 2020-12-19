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بومبيو يتهم روسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية الكبيرة

10:27 ص السبت 19 ديسمبر 2020
بومبيو يتهم روسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية الكبيرة

مايك بومبيو

واشنطن- أ ش أ:

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، روسيا بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكومية أمريكية عدة وأهدافا في كل أنحاء العالم أيضا.

وأضاف بومبيو - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، السبت: "كانت هناك جهود كبيرة لاستخدام جزء من برنامج معلوماتي لطرف ثالث لدس رمز أساسي داخل أنظمة الحكومة الأمريكية".

وتابع: "يمكننا أن نقول بشكل واضح جدا أن الروس يقفون وراء ذلك الهجوم الإلكتروني".

كان بومبيو أشار، في تصريحات يوم الاثنين الماضي، إلى تورط موسكو في هذه الهجمات، مؤكدا أن الحكومة الروسية نفذت محاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأمريكية.

وذكرت مجموعة "مايكروسوفت"، في بيان يوم الخميس، أنها أبلغت أكثر من 40 عميلا، استهدفوا بالبرامج الضارة التي يقول خبراء الأمن إنها قد تسمح للمهاجمين بالوصول بلا قيد إلى الأنظمة الحكومية الرئيسية وشبكات الطاقة الكهربائية والمرافق الأخرى.

وأكد براد سميث رئيس شركة "مايكروسوفت"، أن نحو 80 بالمائة من العملاء المتضررين موجودون في الولايات المتحدة، إلى جانب آخرين في بلجيكا وبريطانيا والإمارات وكندا والمكسيك وإسبانيا.

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مايك بومبيو روسيا الهجمات الإلكترونية وزير الخارجية الأمريكي

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