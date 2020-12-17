الإليزيه: كيفية إصابة ماكرون بكورونا "غير معروفة".. ونحدد المخالطين

وكالات:

قالت الرئاسة الفرنسية إنه من غير المعروف في الوقت الحالي كيف أُصيب الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المُستجد.

وجاء في بيان قصر الإليزيه إنه "يتم حاليًا العمل على تحديد المخالطين المحتملين للرئيس لإبلاغهم بالأمر". وسيعزل رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستي نفسه أيضًا، بحسب "رويترز".

ووفق بيان قصر الإليزيه، أُجريت فحوصات لماكرون بعد "ظهور أولى العوارض" للفيروس، وأثبتت إصابته بكوفيد 19.

وأفاد البيان بأن الرئيس الفرنسي سيخضع للعزل لمدة 7 أيام، وسيستمر في أداء مهامه "عن بُعد"، فيما ستُعقد كافة اجتماعاته افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وألغى ماكرون كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان في 22 من الشهر الجاري، حسبما نقلت رويترز عن مسؤول بالإليزيه.