مسؤول عسكري إيراني: أمريكا ستظل عدوا رئيسيا

طهران - (د ب أ):

أكد مسؤول عسكري إيراني رفيع أن تغيير الرئيس الأمريكي لن يغير موقف إيران من الولايات المتحدة، لافتا إلى أن "أمريكا والصهيونية هما العدوان الرئيسيان للشعب الإيراني".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس عن مساعد الشؤون السياسية لرئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي للجيش الإيراني العميد خداداد فلاح القول إن "التغيير في الرئاسة الأمريكية لن يغير سياسات البلاد".

وأضاف :"أمريكا لم تكن موثوقة لدينا في أي وقت من الأوقات، ولا يمكن الثقة بها".

وقال :"الأعداء اليوم عبأوا كل جهودهم في القنوات الفضائية والافتراضية للمساس بالجمهورية الإسلامية الإيرانية".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان ألمح إلى استعداد بلاده للتعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. وعلق في وقت سابق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بالقول: "نشعر أن الأجواء مهيأة لإقامة علاقات أوثق وأفضل مع جميع الدول الصديقة".

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط عودة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.