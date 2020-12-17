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بوتين يستضيف مؤتمره الصحفي السنوي افتراضيا لأول مرة بسبب كورونا

06:47 ص الخميس 17 ديسمبر 2020
بوتين يستضيف مؤتمره الصحفي السنوي افتراضيا لأول مرة بسبب كورونا

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ):
من المقرر أن يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس عبر الفيديو لأول مرة، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع على نحو مؤكد أن تثار أسئلة خلال الحدث حول الجائحة والهبوط الاقتصادي المرتبط بها وكذلك اللقاح الروسي "سبوتنيك في".

وهناك مسألة محتملة أخرى تتعلق بمزاعم تورط الدولة الروسية في تسميم المعارض أليكسي نافالني بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، وهو ما تنفيه روسيا.

وعادة يستمر المؤتمر لعدة ساعات، وبينما يكون مفتوحا أمام الصحفيين المحليين والأجانب، فإنه يميل إلى التركيز على قضايا محلية، مثل الاقتصاد المتعثر والرعاية الصحية العامة.

يشار إلى أن بوتين في السلطة منذ نحو عقدين سواء في منصب الرئيس أو رئيس الوزراء، ويقدم نفسه على أنه ضامن استقرار البلاد في مقابل حالة الفوضى التي سادت فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي قبل أن يتولى السلطة.

فلاديمير بوتين المؤتمر الصحفي السنوي جائحة فيروس كورونا روسيا

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