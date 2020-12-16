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مسؤول أمريكي لمجلس الشيوخ: الانتخابات كانت الأكثر أمانًا في التاريخ

09:22 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
مسؤول أمريكي لمجلس الشيوخ: الانتخابات كانت الأكثر أمانًا في التاريخ

كريستوفر كريبس

واشنطن - (د ب أ)

قال المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي كريستوفر كريبس، للكونجرس خلال جلسة استماع اليوم الأربعاء إن الانتخابات الأمريكية التي أجريت في نوفمبر كانت أكثر الانتخابات أمانا في تاريخ البلاد.

وقال كريبس للكونجرس خلال بيانه الافتتاحي: "بينما تكون الانتخابات في بعض الأحيان فوضوية، كانت هذه انتخابات آمنة. ولا شك لدي في ذلك".

وتعقد جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ بينما يواصل الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه الترويج لمزاعم لا أساس لها من أن الانتخابات تعرضت لتزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين ومحاولة للتشكيك في فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

وكان ترامب قد أقال كريبس بعد أن طعن علنا في مزاعم الرئيس بتزوير الانتخابات.

في غضون ذلك، رفع الفريق القانوني لترامب عشرات القضايا المتعلقة بالانتخابات أمام المحاكم في جميع أنحاء البلاد، ولكن تم رفض جميع القضايا تقريبا بسبب نقص الأدلة. رفضت المحكمة العليا قضيتين رفعهما حلفاء ترامب.

كريستوفر كريبس الانتخابات الأمريكية الأمن السيبراني

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