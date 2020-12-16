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حقوق الإنسان العراقية تحذر من عودة مسلسل اغتيال الأساتذة الجامعيين

08:49 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
حقوق الإنسان العراقية تحذر من عودة مسلسل اغتيال الأساتذة الجامعيين

العراق

بغداد - (د ب أ)

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء من عودة مسلسل استهداف واغتيال الأساتذة الجامعيين والأكاديميين في العراق، وطالبت الحكومة بحمايتهم وتشريع القوانين الحامية لهم .

وأكدت المفوضية في بيان صحفي، على "أهمية أن تأخذ الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولية حماية الأساتذة الجامعيين والأكاديميين لمنع تكرار عمليات الإستهداف والاغتيال التي طالت رئيس جامعة ميسان وأحد أكاديميها في مؤشر خطير قد ينذر بهجرة الكفاءات العراقية إلى الخارج مع استمرار فشل الحكومة في توفير الحماية لهم".

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الحكومة بتبني مسودة مشروع قانون حماية الأساتذة الجامعيين والأكاديميين الذي أرسلته المفوضية منذ أكثر من عام إلى لجنتي التعليم العالي وحقوق الانسان النيابيتين ووزارة التعليم العالي بما يضمن حماية الكفاءات العلمية والأكاديمية ويعزز دورها في بناء العراق.

وذكرت مصادر أمنية عراقية، في وقت سابق من اليوم، أن مسلحين مجهولين اغتالوا أستاذًا جامعيًا في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وأوضحت المصادر أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على الدكتور أحمد الشريفي في جامعة المنارة بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان وأردوه قتيلاً في الحال ولاذوا بالفرار.

وذكرت أن قوات الشرطة فتحت تحقيقًا في ملابسات عملية الاغتيال.

العراق اغتيال الأساتذة الجامعيين

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