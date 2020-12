سيناتور جمهوري: عودة واشنطن للاتفاق النووي سيكون القرار الأكثر تدميرًا لاستقرار الشرق الأوسط

وكالات

دعا السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، مساء الأربعاء، إلى العمل الجاد لتأمين تصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن أي قرار محتمل بإعادة انضمام بلادن إلى الاتفاق النووي الإيراني.

واعتبر جراهام، في تغريدة له مساء اليوم عبر "تويتر" أن قرار عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني سيكون القرار الأكثر تدميرًا باستقرار الشرق الأوسط.

Working hard to secure a vote in the U.S. Senate regarding any potential decision to reenter the Iran nuclear deal (JCPOA).



Rejoining this agreement would be the most destructive decision a Biden administration could make regarding stability in the Middle East.