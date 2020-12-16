تقرير كندي ينتقد تحقيقا إيرانيا بشأن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية

مونتريال - (د ب أ) –

أفاد تقرير كندي صدر ، الثلاثاء، بأن إيران أخفقت في التحقيق بشكل كاف في حادث إسقاط طائرة ركاب عن طريق الخطأ في يناير.

وكتب رالف جوديل ، الذي تم تعيينه لتقديم المشورة للحكومة الكندية بشأن استجابتها: "لا تزال العديد من التفاصيل الرئيسية لهذا الحدث المروع غير معروفة".

وأضاف: "تتحمل إيران المسؤولية لأنها ، حتى الآن، لم تجر تحقيقاتها (ما يتعلق بالسلامة والجوانب الجنائية وغيرها) بشكل مستقل وموضوعي وشفاف على نحو حقيقي، ولم ترد إجابات على الأسئلة الحرجة".

وكتب جوديل أن إيران رفضت السماح لكندا بتعيين ممثل معتمد للتحقيق ، وحدت دور أوتاوا على صفة مراقب، واستغرقت أكثر من ستة أشهر لترتيب قراءة مسجلات الرحلة.

وتسعى كندا للحصول على تعويضات من إيران، بما في ذلك تعويضات لأقارب الضحايا، وتقديم تقرير كامل لما حدث واعتذار رسمي.

وكانت إيران ألقت باللوم في تحطم الطائرة في البداية على مشكلة فنية، لكنها اعترفت بعد ذلك بإسقاطها عن غير قصد وسط تصاعد التوترات مع القوات الأمريكية في العراق المجاور.

وتم إسقاط طائرة (بوينج 737) تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية من جانب القوات الجوية الإيرانية بعد مدة قصيرة من إقلاعها في 8 يناير، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا على متنها.