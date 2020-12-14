اثنان من العاملين بالرعاية الصحية في نيويورك يتلقيان لقاح كورونا
واشنطن - (د ب أ)
تلقى اثنان من العاملين في مجال الرعاية الصحية، في مدينة نيويورك الأمريكية، لقاح فيروس كورونا الجديد مع انطلاق برنامج التطعيم واسع النطاق.
وشدد حاكم نيويورك أندرو كومو، على أن العاملين في صفوف الدفاع الأمامية هم "أبطال" جسدوا الشجاعة خلال الجائحة.
وقد تم تقديم الجرعة الأولى في لونج أيلاند خارج مدينة نيويورك، لممرضة تعمل في مجال الرعاية المركزة.
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