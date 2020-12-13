إطلاق نار خارج كنيسة في مدينة نيويورك الأمريكية

وكالات:

أعلنت السلطات في ولاية نيويورك، عن حادث إطلاق نار خارج كنيسة في حي مانهاتن، بمدينة نيويورك.

وأوضحت السلطات الأمنية، أن الشرطة تلاحق المهاجم، وأطلقت النار على المشتبه بهم.

فيما لم ترد أي تقارير إذا ما كان أصيب أشخاص خلال إطلاق النار.