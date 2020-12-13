رويترز: قراصنة مدعومين من حكومة أجنبية اخترقوا وزارة الخزانة الأمريكية

وكالات

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، مساء اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" دون الكشف عن هويتها، قولهم إن قراصنة إنترنت مدعومون من حكومة أجنبية، اخترقوا وزارة الخزانة الأمريكية، وسرقوا معلومات.

وقالت المصادر، إن القراصنة اخترقوا وزارة الخزانة الأمريكية ووكالة أمريكية مسؤولة عن تقرير السياسة المتعلقة بالإنترنت والاتصالات.

وفي أكتوبر الماضي، قالت السلطات الأمريكية، إن مجموعة قرصنة مدعومة من روسيا سرقت بيانات من اثنين على الأقل من الخوادم الحكومية في إطار هجوم قرصنة على عشرات من حكومات الولايات والحكومات المحلية.

وقامت المجموعة الروسية، المعروفة باسم "إينيرجتيك بير ودراجون فلاي" من بين أسماء أخرى، بتنفيذ هجوم القرصنة منذ سبتمبر على الأقل، حسبما قال مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في بيان مشترك يوم الخميس، دون التوضيح بالتفصيل الشبكات التي تم اختراقها.