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لغز غريب: مسلة غامضة تظهر فجأة على ضفة نهر في بولندا

08:07 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
لغز غريب: مسلة غامضة تظهر فجأة على ضفة نهر في بولندا

لندن (بي بي سي)

ظهرت في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية مسلّة معدنية غامضة، شبيهة بتلك التي اكتُشِفَت في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن البلاغ جاء من أشخاص كانوا يتريضون على ضفة النهر.

يبلغ طول المسلّة، الفضية اللون، ثلاثة أمتار، وقد غرست في الرمل على مقربة من جسر في محيط النهر. وأوضحت سلطات البلدية في صفحتها على شبكة "فيسبوك" أن قطعة غامضة وغير مألوفة ظهرت على الضفة اليمنى للنهر.

وكان نصب مماثل قد اكتشف في منتصف نوفمبر في صحراء يوتا في الولايات المتحدة قبل أن يختفي بعد أيّام. وظهرت مسلّات أخرى بعد بضعة أيّام في رومانيا وبريطانيا وهولندا، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام.

وانتشرت أخبار هذه الاكتشافات الغريبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وركز الجميع على أوجه الشبه مع المسلّات التي ظهرت في فيلم ستانلي كوبريك 2001، على أنها من العالم الخارجي.

لكن مجموعة تطلق على نفسها اسم -ذي موست فايمس أرتيست- وتتخذ من ولاية نيومكسيكو الأمريكية مقرا لها، أعلنت مسؤوليتها عن وضع المسلّة في يوتا، ونشرت صورة للعمل عبر "إنستغرام" وطرحته للبيع بسعر 45 ألف دولار. لكنها أوضحت أن لا علاقة لها بالمسلّات المكتشفة في رومانيا وبريطانيا وهولندا.

هذا المحتوى من

بولندا نهر فيستولا الولايات المتحدة

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