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لبنان يسجل 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

10:33 م الخميس 10 ديسمبر 2020
لبنان يسجل 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في لبنان

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 142 ألفا و 187 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان - إلى تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1170 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 16733 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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Asha
فيروس كورونا في لبنان لبنان فيروس كورونا

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