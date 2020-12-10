واشنطن: تخفيض عدد دبلوماسيينا في بغداد بسيط جدًا
وكالات:
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن تخفيض عدد الدبلوماسيين في سفارة واشنطن بالعاصمة العراقية بغداد "بسيط جدا"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.
وأوضحت أن السفير والموظفون الأساسيون سيبقون في السفارة الأمريكية في بغداد.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بغداد، بعد تكرار الاعتداءات من الميليشيات الموالية لإيران ضد السفارة في بغداد.
الخبر التالى:البحرين ترحب باتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل واعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
119702
عدد المصابين
-
104074
عدد المتعافين
-
6832
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
68475177
عدد المصابين
-
47348848
عدد المتعافين
-
1560948
عدد الوفيات
إعلان