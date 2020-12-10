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بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل.. اتصال هاتفي بين ترامب والملك محمد السادس

06:59 م الخميس 10 ديسمبر 2020
بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل.. اتصال هاتفي بين ترامب والملك محمد السادس

دونالد ترامب

وكالات:

أجرى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء يوم الخميس، مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

أعلن ترامب، مساء يوم الخميس، أنه وقع إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".

وأضاف "أن اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!".

ترامب المغرب إسرائيل الملك محمد السادس

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