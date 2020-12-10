أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

انفجار بيروت: حسان دياب و ثلاثة وزراء سابقين على لائحة الاتهام

04:43 م الخميس 10 ديسمبر 2020
انفجار بيروت: حسان دياب و ثلاثة وزراء سابقين على لائحة الاتهام

انفجار بيروت

بيروت- (بي بي سي):

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان، وجه الخميس تهمة "الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص"، لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين.

وأوضح المصدر القضائي أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق على حسن خليل ووزيري الأشغال الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.

ستجري جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم في الأسبوع المقبل، وسينتقل القاضي صوان الإثنين إلى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بعد إبلاغه بمضمون الادعاء، فيما سيستجوب الوزراء في مكتبه في قصر بعبدا.

وقالت وكالة فرانس بريس للأنباء إن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة.

هذا المحتوى من

انفجار بيروت حسان دياب بيروت

الخبر التالى:

تفاعلي| مقارنة بين 3 لقاحات ضد كورونا أقرتها 6 دول أجنبية وعربية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 119702

    عدد المصابين

  • 104074

    عدد المتعافين

  • 6832

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 68475177

    عدد المصابين

  • 47348848

    عدد المتعافين

  • 1560948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار غزيرة.. خريطة سقوط الأمطار حتى الأربعاء.. وتحذير من الأرصاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا