إسرائيل تبدأ إجراء فحوص كورونا الإجبارية للفلسطينيين على المعابر
تل أبيب- (بي بي سي):
تبدأ إسرائيل اليوم الخميس تنفيذ قرارها إخضاع الفلسطينيين من حاملي تصاريح العمل في إسرائيل، لاختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.
وبموجب الإجراء، الذي يتزامن مع تفشي فيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة وارتفاع معدل الإصابات في إسرائيل، لن يُسمح للعمال الفلسطينيين بالعبور إلى إسرائيل من دون الموافقة على الخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس.
ويشكل العمال الفلسطينيون العاملون في إسرائيل جزءا هاما في الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التظاهرات في الخليل؛ إذ احتج أصحاب المتاجر، الليلة الماضية، على محاولات السلطة الفلسطينية فرض إغلاق عام على المدينة.
ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من تراجع حاد، بعد فرض الإجراءات الاحترازية الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.
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