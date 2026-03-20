تحولت أجواء الاحتفال بعيد الفطر إلى حالة من الحزن داخل قرية البستان بمحافظة دمياط، بعد وقوع حادث مأساوي أسفر عن وفاة أربعة أطفال، إثر سقوط عربة كارو كانوا يستقلونها داخل إحدى الترع بالقرية.

تحرك عاجل من الأجهزة المعنية

وفور تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة المختصة وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وسط مشاركة الأهالي في عمليات البحث، حيث جرى انتشال جثامين الأطفال من المياه، ونقلهم إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حزن يخيم على القرية

وخيمت حالة من الصدمة والحزن على أهالي القرية، خاصة مع وقوع الحادث في أول أيام العيد، حيث طالب المواطنون بضرورة اتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على أرواح الأطفال.

التحقيقات جارية

وتواصل الجهات المختصة جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد أسباب سقوط العربة داخل الترعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.