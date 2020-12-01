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البرلمان البريطاني يصوت لإعادة دخول إنجلترا لنظام المستويات لمكافحة كورونا

11:05 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
البرلمان البريطاني يصوت لإعادة دخول إنجلترا لنظام المستويات لمكافحة كورونا

البرلمان البريطاني

لندن - (د ب أ)

صوت المشرعون البريطانيون اليوم الثلاثاء، بعد أيام قليلة مثيرة في البرلمان، لصالح دخول إنجلترا في نظام متدرج ينظم القيود الرامية إلى إحتواء فيروس كورونا جغرافيا ابتداء من غد الأربعاء.

وصوت ما مجموعه 291 مشرعًا لصالح إعادة دخول إنجلترا في النظام، بينما صوت ضده 78 مشرعًا.

وهذا يعني أنه اعتبارًا من غد الأربعاء، سيكون 99% من البلاد ضمن أصعب مستويين، وهما المستوى الثاني أو المستوى الثالث.

وتم تحديد المناطق المدرجة في كل مستوى بناء على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كل منطقة.

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