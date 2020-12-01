إيران تهدد بإنهاء عمليات التفتيش النووي إذا لم ترفع أمريكا العقوبات

طهران - ( د ب أ )

صوت البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء، لصالح إنهاء عمليات التفتيش الدولية لمواقع إيران النووية الشهر المقبل على أقرب تقدير، إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية التى فرضتها على طهران.

وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء، أن التصويت الإيرانى يضيف عائقًا آخر في طريق جهود الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن لإنقاذ الاتفاق النووي المحاصر بالمشكلات.

وأوضحت الوكالة أن المشرعين الإيرانيين منحوا واشنطن شهرًا من التصديق على هذا القانون للامتثال لمطالبهم بإلغاء العقوبات الخاصة بالتعامل مع الصناعات النفطية والهيئات المصرفية الإيرانية.

وأشارت بلومبرج إلى أن النواب البرلمانيين الإيرانيين شددوا من مشروع القانون والذي كان يمنح في نصه الأصلي مهلة ثلاثة أشهر لرفع العقوبات، وذلك في أعقاب اغتيال عالم نووى إيراني في الأسبوع الماضي.